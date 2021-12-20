Находившийся в розыске вор пытался спрятаться от полиции под ванной

Приморский грабитель предпринял попытку скрыться от полицейских под ванной, однако она не увенчалась успехом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жители Владивостока стали обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о кражах личных вещей из гостиниц, офисов и баров. В одном из хостелов со стойки ресепшен украли ноутбук, из гардероба развлекательного заведения похитили женскую сумку с деньгами, а также телефоны, которые грабитель достал из карманов верхней одежды.

Как сообщает "МВД Медиа", подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний молодой человек без постоянной регистрации.

Полицейские выяснили, что он с сентября 2021 года находится в федеральном розыске за кражу в Находке, откуда злоумышленник прибыл во Владивосток. Грабитель даже не имел работы - средства на жизнь добывал с помощью краж, а жил у одиноких отзывчивых женщин.

В одной из таких квартир правоохранители и наткнулись на преступника. Его удалось задержать, но не сразу. Парень до последнего верил, что ему удастся скрыться от полицейских, поэтому он залез под ванну, откуда ему пришлось вскоре вылезти.

Установлено, что молодой человек успел украсть вещи на сумму более 300 тысяч рублей, в отношении него возбудили уголовное дело.