В России мужчина схватил школьника и попытался его утащить

В поселке Солнечном Красноярского края мужчина схватил девятилетнего мальчика возле подъезда дома и попытался утащить. Об этом сообщил telegram-канал "Красноярск № 1", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На записи камер видеонаблюдения попало, как школьник подошел к подъезду и позвонил в домофон. В это время к нему приблизился неизвестный мужчина, схватил за руку и стал тянуть от двери. Мальчику удалось вырваться и убежать.

Правоохранительные органы установили личность мужчины. Им оказался 45-летний житель Красноярска. Он объяснил, что хотел спасти мальчика от опасности, которая угрожала ему в подъезде. Он извинился перед школьником и его мамой.