Японских космотуристов накормили лапшой после возвращения с МКС

Сегодня утром в Казахстане приземлилась капсула с японскими туристами и космонавтом Александром Мисуркиным. Для этого экипажа военные приготовили необычный прием. Так, россиянина решили обрадовать встречей со старым другом - астрофизиком Вячеславом Турышевым, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Его доставили прямо к месту посадки.

А вот японского миллиардера Юсаку Маэдзаву и его ассистента первым же делом накормили традиционной лапшой. Отметим, что это был первый полет на МКС сразу с двумя туристами на борту.

Он длился 12 дней. Чтобы обеспечить посадку корабля, задействовали 200 спасателей и десятки единиц техники. Из-за плохой погоды эвакуировать экипаж с места приземления пришлось на знаменитых машинах "Синяя птица".