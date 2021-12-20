Британские медики бьют тревогу из-за ситуации с "омикроном"

Британская столица сейчас - лидер по числу заболевших ковидом, и быстрее всего распространяется новый штамм - "омикрон". Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, среди заболевших - много ключевых работников, в том числе медиков и сотрудников экстренных служб

Сейчас ежедневный прирост уже превышает 90 тысяч случаев, 10 тысяч приходятся как раз на новый штамм, и это лишь официально. В реанимациях нет мест, врачи вынуждены отменять плановые операции.

"Изначально у нас всё было под контролем, мы были полны энергии, но сейчас очевидно, что этому нет конца. Похоже, нас ждет нечто страшное", - говорит британская медсестра.

План В, который предложил премьер Джонсон, уже не работает. Срочно пришлось вводить новые ограничения. План С предполагает общенациональный локдаун - закрытие театров, кино, кафе, пабов, а также страшный сон всех родителей - удаленное обучение.

"Я не уверена, что локдаун - это необходимость. От всех этих ограничений страдают простые люди", - отметила жительница графства Беркшир Дебби.

"Немного переживаю, когда нахожусь в общественных местах, стараюсь соблюдать все меры. Но всё это немного пугает", - говорит жительница Лондона Сюзан.

Боятся британцы не только за свои жизни, ковид-ограничения сильно ударят по бизнесу, регионы, где уже ввели комендантский час для пабов и ресторанов, ждут волну безработицы уже в начале следующего года.

"Для бизнеса это плохо, у нас будут большие потери. С точки зрения людей - это вообще катастрофа, если всех опять закроют по домам - просто катастрофа", - говорит продавец Али.

Вспышка вируса уже подкосила лондонских пожарных. Из строя выбыла треть всех спасателей, оставшиеся сотрудники вынуждены работать сверх нормы.

В Германии практически приравняли королевство к южноафриканским странам, и с сегодняшнего дня попасть из Лондона в Берлин смогут лишь граждане страны.

Ограничения на въезд введет даже соседняя Франция. Туда на этих выходных массово рванули все те, кто не пожелал проводить рождественские праздники дома взаперти.

Новость об ограничениях практически превратила улицы Лондона в зону боевых действий. Митинги проходят повсюду, даже на Даунинг-стрит. В знак протеста прямо под окнами премьера Джонсона прошла массовая вечеринка. Британцы все еще ждут официального ответа о прошлогоднем Рождестве в кабмине, когда вообще вся страна сидела по домам, и любые ограничения теперь воспринимают, мягко говоря, с недоверием.