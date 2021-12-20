https://news.day.az/world/1417737.html "Десант" Дедов Морозов и Снегурочек поздравил больных детей - ВИДЕО
"Десант" Дедов Морозов и Снегурочек поздравил больных детей - ВИДЕО
В воскресенье студенты Российского корпуса спасателей МЧС РФ спустились с крыши Российской детской клинической больницы, чтобы немного скрасить будни маленьких пациентов перед праздниками, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Пятьдесят Дедов Морозов и Снегурочек поднялись на высоту, чтобы поздравить с наступающим Новым годом более 600 детей.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, также принявшая участие в акции, сказала, что таким образом они хотели поделиться частицей праздничного настроения с больными детьми.
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