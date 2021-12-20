Европейцы выступают против санитарных ограничений

Тысячи людей собрались в воскресенье в Брюсселе на третью демонстрацию против санитарных ограничений. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после двух предыдущий манифестаций, которые ознаменовались всплеском насилия, эта акция прошла мирно.

Власти также подготовились к ней: по всему городу были усилены наряды полиции. Протестующие выступают против правительственных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса омикрон - в частности, против ковид-паспортов и обязательной вакцинации медработников.

А соседи-голландцы едут в Бельгию за глотком свободы и на шоппинг: в Нидерландах карантин ещё строже, и все второстепенные магазины закрыты до середины января.

"Мы приехали вчера. Давно уже хотели провести день с друзьями, посидеть на террасе кафе. Мы останемся здесь подольше, потому что дома все закрыто".

"Мы спланировали эту поездку ещё до локдауна, и хорошо, что вот так получилось".

Торговые улицы в Нидерландах пустынны, а рождественские планы людей нарушены: с воскресенья в стране действует пятый по счёту локдаун в ответ на всплеск случаев заражения коронавирусом штамма омикрон. Премьер-министр Марк Рютте объявил об этом в субботу вечером, и эта новость стала неожиданностью для голланцев в преддверии Рождества и Нового года. Многие сразу же ринулись в магазины, чтобы успеть закупить продукты и подарки, а также постричься в последнюю минуту, так как парикмахерские тоже закрываются.

Работники сферы гостиничного бизнеса и рестораторы требуют компенсаций за потерянный доход во время сезона отпусков, а владельцы тренажерных залов подчеркивают важность физических упражнений во время кризиса со здоровьем.

Суббота была последним днём, когда датчане могли посетить культурные мероприятия: театры, музеи ивыставочные залы закрылись по меньше мере на четыре недели. Некоторые задаются вопросом, насколько это эффективно:

"Я вот думаю, что ограничения, конечно, надо вводить, но, может, стоит подумать о том, какие именно ограничения. Потому что вот закрывают кинотеатры, где люди все вместе смотрят фильмы, не разговаривая друг с другом. Но не рестораны, где обедают или ужинают все вместе. Для меня всё это непонятно, я не улавливаю логику. Но это уже проблема правительства".

В Австрии решили подсластить пилюлю очередного локдауна: магазины, которым было предписано закрыться, работали всё воскресенье, хотя обычно они по воскресеньям закрыты. Но профсоюзы и торговая палата согласовали этот дополнительный день для рождественских покупок, хотя власти при этом заявили, что это единственное исключение, и оно не должно рассматриваться как прецедент.