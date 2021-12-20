https://news.day.az/world/1417783.html Взрыв в многоэтажке в Испании - есть пострадавшие
Взрыв в многоэтажке в Испании - есть пострадавшие
По меньшей мере три человека пострадали в понедельник в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в испанском автономном сообществе Риоха. Об этом сообщили в Twitter службы экстренной помощи региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Взрыв в [населенном пункте] Лардеро, - говорится в публикации. - Пожарные приступают к эвакуации из дома [людей], которые не могут покинуть [здание] по лестнице".
Причины случившегося не уточняются. По версии агентства EFE, в здании мог произойти взрыв газа.
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