В Курске машина целиком провалилась в яму посреди дороги

Регистратор очевидца запечатлел момент необычного ДТП, произошедшего накануне вечером на улице Павлова в Курске.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на записи видно, как автомобиль ВАЗ-2110 провалился в яму, вырытую посреди проезжей части. Судя по всему, водитель успел заметить опасть и попытался сманеврировать, однако не сумел избежать аварийной ситуации.

В итоге "десятка" рухнула вниз, приземлившись на крышу - достать ее удалось только с помощью крана. Отмечается, что автомобилист не получил никаких серьезных травм.

Известно, что яма на дороге появилась благодаря коммунальщикам, которые проводили ремонт теплосетей.