https://news.day.az/world/1417789.html В России два автомобиля сгорели после страшной аварии - ВИДЕО
В России два автомобиля сгорели после страшной аварии - ВИДЕО
В Краснодаре в страшной аварии сгорели два автомобиля. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По предварительным данным, автомобиль Isuzu ехал на Северном мосту в сторону улицы Ломоносова при перестроении столкнулся с Suzuk. Через некоторое время Volkswagen врезался в Suzuki.
По информации ГИБДД, пострадавших в ДТП нет. Виновного ждет штраф, составлен административный протокол.
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