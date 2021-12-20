В России два автомобиля сгорели после страшной аварии

В Краснодаре в страшной аварии сгорели два автомобиля. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, автомобиль Isuzu ехал на Северном мосту в сторону улицы Ломоносова при перестроении столкнулся с Suzuk. Через некоторое время Volkswagen врезался в Suzuki.

По информации ГИБДД, пострадавших в ДТП нет. Виновного ждет штраф, составлен административный протокол.