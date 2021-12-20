Что из советского детства было трудно скрывать разведчикам-нелегалам

Гостями программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" стали супруги, разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова. Они были преданы своим бывшим коллегой, но, к счастью, в 2010 году их удалось обменять и вернуть на Родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, четверть века они жили под именами Дональд и Трейси с разработанной для них легендой. Ведущий спросил супругов, случались ли у них моменты, на которых можно было погореть?

Елена рассказала, что, например, прививку от оспы приходилось "маскировать". Кроме того, надо было объяснять, почему у нее стоят в зубах советские пломбы, которые на Западе не ставили.

"Прививка от оспы стоит огромным таким шрамом. И я очень волновалась. Мне даже люди, которые нас готовили, говорили: "Постарайся прикрывать это, чтобы не вызывать определенных вопросов", - рассказывает разведчица.

Подозрения могли вызвать и советские (амальгамные серебряные) пломбы. Встал вопрос, что делать с ними: менять на пластмассовые, как ставили на Западе, или оставить как есть?

В результате решили с ними ничего не делать, и супруги уехали с пломбами, которые были.

"Единственное что: нужно было это уметь объяснить. Вот это искусство", - продолжает Вавилова.

Елена рассказывает о случае, когда ей пришлось объяснять, почему у нее стоят такие пломбы, заинтересовавшемуся ими западному стоматологу.

"Я рассказала историю, что в детстве с родителями-преподавателями жила в одной из африканских стран. Там был один врач на все поселение, он мне и делал эти пломбы по каким-то своим рецептам", - вспоминает разведчица-нелегал. Она добавляет, что хоть такие моменты и были, но они не приводят к провалу.