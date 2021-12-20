Появились кадры последствий тайфуна на Филиппинах

На Филиппинах в результате мощного тайфуна число пострадавших достигло 239 человек, 52 пропали без вести. Об этом сообщает RFI, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Более 300 тысяч человек покинули свои дома. Штормовой ветер сорвал крыши домов, повалил деревья, опрокинул бетонные опоры электропередач.

Наиболее пострадавшим островом стал Бохол, где погибли по меньшей мере 74 человека.