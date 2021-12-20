https://news.day.az/world/1417827.html В Сочи из-за оползня прорвало водопровод - ВИДЕО
В Сочи из-за оползня прорвало водопровод - ВИДЕО
В Сочи оползень привел к прорыву водопровода. В итоге прямо под окнами жителей забил огромный 23-метровый фонтан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным пресс-службы водоканала, из-за обильных осадков на улице Горно-Стрелковой дивизии начался оползень. Подвижка грунта и стала причиной повреждения водопровода.
Под давлением в небо фонтаном прорвался поток воды высотой более 23 метров. Это, в свою очередь, привело к подтоплению участка, на котором находится водопровода.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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