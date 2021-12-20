В Сочи из-за оползня прорвало водопровод

В Сочи оползень привел к прорыву водопровода. В итоге прямо под окнами жителей забил огромный 23-метровый фонтан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным пресс-службы водоканала, из-за обильных осадков на улице Горно-Стрелковой дивизии начался оползень. Подвижка грунта и стала причиной повреждения водопровода.

Под давлением в небо фонтаном прорвался поток воды высотой более 23 метров. Это, в свою очередь, привело к подтоплению участка, на котором находится водопровода.

Представляем вашему вниманию данное видео: