Илон Маск намекнул на свое китайское происхождение

Генеральный директор Tesla и миллиардер Илон Маск отреагировал на вирусное видео с его "клоном" из Китая. Он опубликовал шутливый комментарий у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Может быть, я отчасти китаец", - пошутил бизнесмен.

Часть пользователей посчитала схожесть с миллиардером результатом работы дипфейка. Столкнувшись с вопросами пользователей сети, "клон" заявил, что выйдет в прямой эфир 26 декабря, чтобы доказать миру, что это его настоящее лицо.