Президентом Чили стал молодой социалист

На президентских выборах в Чили победил 35-лентий кандидат-социалист Габриэль Борич. Бывший лидер студенческих протестов и депутат от антарктических территорий страны, он станет самым молодым лидером Чили за всю историю страны. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Борич победил во втором туре президентской гонки с результатом в 56 процентов. Он представляет левые силы страны, выступает против неолиберальной экономической политики и обещает поднять минимальную зарплату в Чили. Его соперник, консерватор Хосе Антонио Каст, уже признал поражение. Притом оба политика, которые прошли во второй тур, ни разу не занимали должности в чилийском правительстве.

Избранный президент оказался в два раза моложе нынешнего лидера страны Себастьяна Пиньера - действующему президенту 1 декабря исполнилось 72 года. Однако за свою недолгую политическую карьеру Борич уже несколько раз успел победить на выборах - дважды избирался депутатом парламента от региона Магальянес (на юге Чили, занимает архипелаг Огненная Земля) и антарктических территорий страны. Кроме того, в 2011 году молодой президент был активным участником студенческих протестов.