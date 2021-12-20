В Германии грузовик протаранил колонну военных машин США

В Германии произошла автокатастрофа с участием машин американской армии. Об этом сообщает местное издание BR 24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, ДТП произошло в Баварии, на трассе между Регенсбургом и Нюрнбергом. Грузовик протаранил колонну военных транспортных средств США, после чего начался пожар. На данный момент экстренные службы устраняют последствия возгорания, дорога перекрыта.

В результате аварии восемь человек попали в больницу. Отмечается, что среди пострадавших есть американские военнослужащие. Некоторых из них госпитализировали с признаками отравления дымом.