Вырубка лесов поставила под угрозу жизни миллионов людей

Исследователи климата из Университета Дьюка в США обнаружили, что массовая вырубка лесов за последние 15 лет значительно ухудшила условия работы в тропиках для миллионов людей. Повышение температуры и влажности из-за обезлесения сократило количество безопасных часов для работы в день. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Из-за потепления и повышения влажности эти районы в тропиках уже находятся на грани того, что считается благоприятным или комфортным для работы с позднего утра до полудня", - отметил Люк Парсонс, автор статьи, опубликованной в научном журнале One Earth. По словам Парсонса, вырубка лесов только продолжит усугублять и без того небезопасную обстановку в зоне тропиков и ставить под угрозу жизни большого числа людей.

Ученые пришли к выводу, что повышение местных температур непосредственно связано с вырубкой лесов, поскольку деревья напрямую влияют на охлаждение окружающей их территории. Для этого исследования они проанализировали показатели влажности и температуры, а также данные со спутников в 94 странах с тропическими лесами за период с 2003 по 2018 год. В результате специалисты выявили, что почти 100 тысяч человек, 90 процентов из которых живут в Азии, потеряли более двух часов рабочего времени в день. Кроме того, практически пять миллионов человек, большинство из которых занимается тяжелой работой на открытом воздухе, ежедневно теряют по меньшей мере полчаса рабочего времени в "безопасные" часы.

Последствия обезлесения и потепления климата особенно сильно ощущаются в вырубленных районах: в Северной и Южной Америке 30 минут в день и больше от всех безопасных для работы часов потеряли лишь пять процентов лесных районов, тогда как среди вырубленных лесов такие же потери понесли уже более трети всех районов. Парсонс отметил, что наиболее точный ущерб климату от обезлесения его коллегам измерить не удалось, так как посетить каждое рабочее место и измерить, когда люди перестали трудиться, невозможно. По словам ученого, высока вероятность того, что многие из них продолжали трудиться при сильной жаре и влажности в ущерб своему здоровью.

Научный сотрудник национальной школы общественного здравоохранения Бразилии Беатрис Оливейра отмечает, что воздействие температуры может повлиять на настроение и психические заболевания, а также снизить физическую и психологическую работоспособность и вызвать нарушения концентрации, усталость, раздражительность. Ученые из университета Дьюка утверждают, что результаты их исследования, кроме явных экологических выгод, обеспечивают экономический стимул для местного населения поддерживать местные леса в нетронутом виде.