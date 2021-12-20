https://news.day.az/world/1417977.html Регулятор ЕС одобрил вакцину от коронавируса компании Novavax
Регулятор ЕС одобрил вакцину от коронавируса компании Novavax
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе европейского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом", - отметили в агентстве. Согласно исследованиям, эффективность препарата составляет около 90%.
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