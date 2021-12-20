Стамбульская биржа вновь приостановила операции

Стамбульская биржа в понедельник вновь в автоматическом режиме приостановила торги ценными бумаги на фоне очередного рекордного падения турецкой лиры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 15:54 была активирована автоматическая система. Сделки были временно приостановлены по всем направлениям фондовой биржи: по сделкам с акциями, фьючерсами и опционами, а также на торгах репо с акциями и долговыми бумагами", - говорится в заявлении биржи.

На данный момент турецкая лира потеряла около 7,67% к доллару с начала торгов утром. Курс вырос до 17,78 лиры за доллар, что является очередным историческим рекордом для турецкой валюты.