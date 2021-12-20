Более 12 тыс. военных США попросили освободить их от вакцинации

Более 12 тыс. военнослужащих США подали запросы на освобождение от вакцинации от COVID-19 по религиозным убеждениям, но пока ни один из запросов не был удовлетворен. Об этом сообщила в воскресенье вечером газета Military Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывает газета, формально возможность подать запрос на освобождение от прививки по религиозным убеждениям существует, но она не реализуется на практике, что "порождает новую напряженность" среди военных. Кроме того, военнослужащим выражают недоверие в том, что у них действительно есть религиозные убеждения, на основании которых они запрашивают освобождение от прививок. Каждый, кто уже получил отказ, фактически заподозрен в том, что он или она "возможно, используют религию в качестве предлога для уклонения от вакцинации".

По данным издания, в рядах Сухопутных войск против прививок от COVID-19 по религиозным причинам выступили около 1 700 человек, в ВМС - около 2 700, в Корпусе морской пехоты - около 3 100. Но больше всего - свыше 4 700 военнослужащих - высказались против прививок в ВВС, что, как пишет газета, стало полной неожиданностью для командования этого высоко-технического вида войск. "Мы не ожидали такого завала запросов [на освобождение от прививок]", - заявил изданию главный капеллан Космических сил в составе ВВС полковник Пол Саттер.

Армейский капеллан майор Ашеллэриан Лэнг сообщила газете, что некоторые военные готовы уволиться, столкнувшись с отклонением их запроса, так как вакцинация противоречит их убеждениям. По ее словам, они "испытывают тяжелейший стресс" и "лишаются баланса".

24 августа министр обороны США Ллойд Остин распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в ВС страны. В ВМС и в Корпусе морской пехоты США крайним сроком прохождения полной вакцинации было определено 28 ноября, в Армии США - 15 декабря, а для ВВС - 2 ноября. По истечении этих сроков не сделавшим прививки военнослужащим грозит увольнение, если только к этому времени они не получат освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам.