https://news.day.az/world/1417998.html В Грузии хотят ввести обязательную ревакцинацию
В Грузии хотят ввести обязательную ревакцинацию
Для граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, бустерная (третья) доза вакцины должна стать обязательной, считает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
В стране 20 декабря выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом. "В связи с "омикроном" нужен активный бустер. Мы будем рекомендовать координационному совету сделать бустер обязательным для тех, кто дважды привился", - заявил он на онлайн-брифинге.
В Грузии полный курс вакцинации прошли 37,6% взрослых граждан. Третью дозу получили уже 47 633 человека.
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