В Германии введут «легкий локдаун» из-за омикрон-штамма

Власти Германии планируют ввести ограничения социальных контактов для всех граждан с 28 декабря на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет переговоры по этому вопросу с главами региональных администраций. Если ограничения будут введены, "легкий локдаун" станет третьим в стране с начала пандемии COVID-19.

Bild пишет, что новые эпидемиологические меры коснутся как привитых граждан, так и отказавшихся от вакцинации и переболевших коронавирусной инфекцией. Так, немцам запретят встречаться в компаниях более десяти человек в помещениях и на улице. Помимо этого, в Германии закроют все клубы и танцевальные площадки.