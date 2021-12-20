В Париже мужчина взял в заложники посетителей магазина и требует встречи с министром юстиции

В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин. Об этом сообщает телеканал BFM TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нападение произошло в магазине в 12-м округе Парижа. Вокруг магазина установлен большой периметр безопасности. На место происшествия прибыл отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования (BRI).

Первый заммэра Парижа Эммануэль Грегуар призывает в своем Twitter избегать этого района, при этом заявив, что сам направляется к месту происшествия.

По информации телеканала, мужчина "лет пятидесяти", вооруженный холодным оружием, требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти. Иные требования не называются.

По неподдержанным данным, личность мужчины опознана, он страдает психическим расстройством. Предварительно полиция исключила версию теракта.