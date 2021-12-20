В Кабуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в афганской столице Кабуле. Об этом сообщило агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в квартале Хайрхана, расположенном на северо-западе города. Причиной взрыва стала детонация бомбы, заложенной у дороги. Утверждается, что целью злоумышленников были два транспортных средства, на которых передвигались члены захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан". Никто из талибов не пострадал.

В сформированных "Талибаном" службах безопасности подтвердили факт взрыва.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ).