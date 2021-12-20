https://news.day.az/world/1418043.html В Аргентине произошло мощное землетрясение
В Аргентине произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в понедельник на севере Аргентины. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, эпицентр подземных толчков располагался в 92,9 км к юго-востоку от города Сан-Мигель-де-Тукуман (провинция Тукуман), где проживают более 781 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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