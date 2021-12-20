Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник подал иск против генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс в попытке остановить расследование в отношении его деловой практики. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в документе утверждается, что длившееся более двух лет разбирательство Джеймс против бизнеса в сфере недвижимости семьи экс-главы Белого дома нарушило конституционные права Трампа.

"Ее миссия руководствуется исключительно политической враждебностью и желанием преследовать, запугивать и принимать ответные меры против частного гражданина, которого она воспринимает как политического оппонента", - цитирует издание выдержки из иска.

9 декабря газета The Washington Post со ссылкой на источники информировала, что Джеймс добивается от Трампа явки для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в принадлежащей ему компании Trump Organization.

В июле Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. По сведениям телеканала CNN, следователи также в течение продолжительного времени пытались добиться от Вайссельберга показаний, которые могли бы использовать против Трампа. Экс-президенту пока обвинений не предъявили.

Расследование в отношении компании Трампа проводит генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, а также прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении него и его сторонников.