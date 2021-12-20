НАТО занялась производством меда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством экологического меда. Как сообщила в понедельник пресс-служба организации, эксперимент по размещению пасеки из трех ульев на территории штаб-квартиры альянса стартовал еще в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Если в прошлом году пчелы в НАТО собрали лишь около 25 кг меда, то в нынешнем году пресс-служба альянса отчиталась об урожае в 60 кг, что является высоким показателем для Бельгии, где 2021 год считает неудачным для производства меда.

Территория новой резиденции альянса, расположенной на северо-востоке Брюсселя, занимает более 600 га. Таким образом, помимо самого комплекса штаб-квартиры (250 000 квадратных метров офисных помещений), парковок, вертолетных площадок и вспомогательных зданий, там нашлось место и для собственной небольшой пасеки.

Основная часть урожая, расфасованная в 350 баночек, была распродана в ноябре на традиционном благотворительном базаре в НАТО. Генсек Йенс Столтенберг также подарил постпредам всех 30 стран НАТО при альянсе по баночке натовского меда на заседании Североатлантического совета 15 декабря. Остальное выкупили компании, обслуживающие столовые в штаб-квартирах альянса.

Пресс-служба НАТО отметила, что, поскольку пчелы позитивно влияют на стабильность экосистем, альянс намерен уделять большое внимание их защите, и с этого года начнет проводить семинары по пчеловодству.