Власти Марокко вводят комендантский час

Власти Марокко приняли решение запретить любые празднества и ввести комендантский час в предстоящую новогоднюю ночь. Об этом говорится в коммюнике правительства, обнародованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство одобрило ряд мер, которые будут применены в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года для борьбы с распространением коронавируса, - отмечается в документе. - Среди них - запрет любых празднеств на Новый год, запрет на организацию вечеринок и специальных программ в отелях, ресторанах и туристических заведениях".

Кроме того, согласно решению властей Марокко, 31 декабря все рестораны и кафе должны закрыться в 23:30. А 1 января будет действовать комендантский час с 00:00 до 06:00.

Ранее правительство Марокко продлило до 31 декабря действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.

Также власти Марокко приостановили, по меньшей мере, до 31 декабря 2021 года все прямые пассажирские рейсы в королевство и из страны "в связи с быстрым распространением нового штамма "омикрон", особенно в Европе и Африке, в целях сохранения достижений в борьбе с пандемией и защиты здоровья граждан".