https://news.day.az/world/1418055.html На севере Японии произошло сильное землетрясение
На севере Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано на севере Японии. Об этом в понедельник сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 93,9 км к юго-востоку от города Саппоро (префектура Хоккайдо) с населением более 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 48,4 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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