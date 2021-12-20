На севере Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано на севере Японии. Об этом в понедельник сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 93,9 км к юго-востоку от города Саппоро (префектура Хоккайдо) с населением более 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 48,4 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.