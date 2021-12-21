Турецкая лира по итогам дня укрепилась по отношению к доллару и евро

Турецкая лира внезапно укрепилась по отношению к доллару и евро после резкого падения днем и заявлений президента Тайипа Эрдогана о будущем экономики страны. Как свидетельствуют данные торгов, доллар подешевел к лире до 14,27 лиры за единицу американской валюты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Максимальный курс в понедельник в ходе торгов вырастал до 18,36 лиры за доллар. Турецкая валюта теряла в стоимости 9%. Евро днем стоило 20,68 лиры, но на данный момент подешевел до 16,31 лиры, потеряв 14% стоимости за день.

Такую внезапную волатильность местные эксперты связывают с заявлениями Эрдогана по итогам заседания кабмина, повесткой которого была экономическая ситуация в стране. Он дал понять, что власти не намерены пытаться сиюминутно выровнять ситуацию с падением нацвалюты и рядом негативных краткосрочных последствий от снижения учетной ставки. Он указал, что не станет прогибаться под условия международных финансовых структур, конкретно МВФ, но сохранит условия для развития рыночной экономики.

По его мнению, дальнейшее снижение процентных ставок Центробанка "через несколько месяцев приведет к падению инфляции". Кроме того, он обратил внимание на то, что у населения есть $280 млрд в виде накоплений в золоте, которые не участвуют в финансовой системе страны. Президент пообещал создать финансовые инструменты, чтобы это золото влилось в экономику и работало. Для экспортеров, по его словам, будет предоставлен форвардный валютный курс напрямую от ЦБ страны.

Стамбульская биржа в понедельник за два часа до закрытия торгов обвалилась на 7%. Автоматическая система приостановила торги дважды, чтобы остановить падение котировок. В итоге к закрытию основной индекс биржи BIST100 нормализовался, потеряв всего 1,35%. Однако акции почти всех торгующихся компаний по итогам понедельника ушли в минус, некоторые потеряли до 8%.

Турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть по сравнению с началом года всего лишь за ноябрь. Причиной этому называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать кредитную ставку. Так, на прошлой неделе он понизил одну из ключевых ставок на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%.