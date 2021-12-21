https://news.day.az/world/1418081.html У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в Тихом океане недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом в понедельник сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 14 км к востоку от города Фортуна, где проживают около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.
Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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