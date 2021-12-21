Женщина родила, пока ee Tesla ехала на автопилоте

Иран Шерри из США родила ребенка, пока ее Tesla ехала на автопилоте в больницу. Об этом сообщает издание Unilad, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам женщины, у нее начались схватки поздним вечером, но она решила не ехать в роддом, а подождать до утра. На следующий день Иран вместе с мужем сели в электрокар и поехали в больницу, однако через несколько минут встали в глухую пробку.

Именно в этот момент у Иран снова начались схватки, и она поняла: рожать придется в машине. Супруг Шерри, осознавая, что жене необходима его помощь, активировал на электрокаре автопилот и отвлекся от дороги.

Как рассказал мужчина, Tesla благополучно довезла их до больницы, где Иран с дочерью на руках уже встречали врачи. Девочку назвали Мейв Лили и, по словам мамы, роды прошли быстро.

Теперь американка с мужем, сыном и дочкой планируют отправиться на электрокаре в рождественское путешествие.

"Надеемся, в это раз не будет чрезвычайных ситуаций", - пошутили супруги.