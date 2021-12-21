Глава ВОЗ рассказал, кого заражает «омикрон»

Подтверждаются версии о том, что "омикрон" распространяется быстрее других штаммов и инфицирует привитых, а также выздоровевших от COVID-19. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он добавил, что число смертей от коронавируса в этом году уже превысило 3,3 млн человек - и это больше, чем число умерших от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году.

Ранее в Европе признали слабую эффективность существующих вакцин против "омикрона".

В ноябре на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса. В настоящее время штамм уже выявили более чем в 60 странах, в том числе в России.