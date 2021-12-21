Велотренажеры в McDonald's удивили пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей удивились, увидев интерьер ресторана McDonald's в Китае. Вместе со стульями там стоят велотренажеры, с помощью которых посетители могут сбрасывать калории, не отрываясь от фастфуда. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соцсетях стало вирусным видео, в котором посетители китайского McDonald's едят гамбургеры и крутят педали одновременно - прямо за столиками в заведении. Это стало возможным благодаря необычному решению компании - поставить рядом с обычными стульями велотренажеры.

Увиденное разделило зрителей на несколько лагерей. Кому-то показалось, что такие инновации только навредят здоровью, другие участники обсуждения, наоборот, считают велотренажеры хорошей альтернативой обычным креслам.

"Напоминает ситуацию, когда пользуешься телефоном во время зарядки", - прокомментировал зритель.