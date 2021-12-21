В Китае курьер спас от смерти клиента, заказавшего «последний ужин»

Курьер из Китая спас клиента, решившего свести счеты с жизнью. Об этом сообщает издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместе с заказом доставщик получил от мужчины записку, в которой было написано, что это его последний ужин.

Приехав по адресу, курьер постучал в дверь, но никто не открыл. Недолго думая, он вызвал полицию и рассказал офицерам, что клиент может покончить жить самоубийством. Сотрудникам удалось уговорить мужчину пустить их внутрь квартиры.

Благодаря слаженным действиям полицейских китайца удалось спасти. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

"Он чувствовал себя разочарованным и виноватым перед своими родителями за провал в инвестициях", - сообщили в полиции.