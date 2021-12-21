В египетской Александрии выпал снег

Улицы египетской Александрии в понедельник, 20 декабря, покрылись снегом, после того как накануне Египет оказался в центре мощного циклона, который принес песчаные бури в центральную часть страны и ливни на север Египта. Об этом сообщил портал Ahram, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

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Уточняется, что в настоящий момент снег в Александрии растаял.

Днем ранее столбик термометра в ночное время в Каире и на Средиземноморском побережье страны опустился до отметки +7 градусов, а в центре Синайского полуострова температура не поднималась выше -2 градусов. Наблюдалось ухудшение видимости и усиление ветра, что осложнило движение автомобилей.

Отмечается, что прием судов в портах Красного и Средиземного моря был прекращен из-за волн, высота которых достигала 5 м.