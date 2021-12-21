В Японии казнили трех преступников

Трое преступников, приговоренных к высшей мере наказания, были казнены в Японии по распоряжению министра юстиции Ёсихисы Фурукавы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник телеканал NHK.

Их имена не раскрываются. Казнь была осуществлена через повешение. Это первое исполнение смертного приговора при премьер-министре Фумио Кисиде, который занял свой пост в октябре этого года.

Последний раз в Японии казнили преступника в 2019 году. Тогда им оказался гражданин КНР, причастный к убийству японской семьи.

Японская ассоциация адвокатов неоднократно требовала отмены смертной казни в стране и замены ее на пожизненное заключение. Приговоры к повешению приводятся в исполнение только после письменного приказа министра юстиции страны.