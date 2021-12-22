ЕC попросили освободить Великобританию от нового налога

Ирландия потребовала освободить Великобританию от налога на выбросы углекислого газа и предупредила Европейский союз, что предложенная мера может нанести ущерб рынку электроэнергии страны и торговым отношениям после Брексита. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.

Ирландский дипломат Эмма Тобин заявила министрам окружающей среды ЕС, что Великобританию нужно освободить от налогообложения некоторых углеродоемких товаров, импортируемых в блок. Электроэнергия поступает в Ирландию через системы Северной Ирландии и Великобритании. Сектор производства электричества облагается новым налогом, а значит Великобритания будет вынуждена уплачивать его, потому что она поставляет энергию в Ирландию, страну-члена ЕС.

"Необходимо согласовать режимы ценообразования на углерод в Великобритании и возможность внести ее в белый список", - попросила Тобин.

CBAM (Механизм регулирования углеродной границы) провоцирует энергетический конфликт между Великобританией и Ирландией. Великобритания угрожает приостановить некоторые обязательства по соглашению о брексит.

Ирландия опасается, что без подключения Великобритании к системе CBAM Лондон захочет пересмотреть свои энергетические отношения с Дублином, который не имеет прямого энергетического выхода в страны Евросоюза. Единственный прямой интерконнектор между Ирландией и странами ЕС заработает только в 2027 году - через год после запуска системы углеродных налогов. Таким образом Ирландия рискует оказаться в прямой зависимости от британских поставок электричества. "Мы опасаемся торговых конфликтов в связи с новым налоговым режимом", - подытожила дипломат.