В России внедрят умный пожарный контроль

МЧС России с помощью цифровых технологий разработает умный пожарный надзор и станет внедрять дистанционный контроль за работой систем автоматических систем противопожарной защиты на объектах, передает ТАСС со ссылкой на врио главы министерства Александра Чуприяна, передает Day.Az.

По его словам, "технически это все исполнимо", и в скором времени дистанционный контроль начнет массово применяться.

"Сейчас основная задача - с помощью цифровых технологий сделать умный пожарный надзор, который позволит пожарному инспектору как можно меньше контактировать с руководством объекта, собственником, но при этом быть максимально информированным об истинном положении дел на поднадзорном ему объекте", - сказал Чуприян.

Он отметил, что, используя информационные технологии, можно следить за работоспособностью автоматических систем пожарной защиты, к примеру, пожаротушения. Чуприян указал, что при неисправности инспектор уведомит об этом собственника, которому нужно будет дать обратный ответ.

Также он допустил, что финансовая нагрузка при этом возрастет.

"Без финансовых затрат это невозможно сделать. Но когда какая-то система на объекте не работает, мы о ком беспокоимся? Разве о себе лично? Нет, о людях, о том, чтобы не повторилась "Зимняя вишня"", - добавил врио главы МЧС.