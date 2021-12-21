Самый высокий человек в мире ищет невесту в России

Султан Кесен, самый высокий человек в мире, приехал в Россию за невестой. 39-летний жених рассказал в эфире "Пусть говорят" на Первом канале, что, по информации его друзей, если "русская полюбила, то навсегда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рост этого гражданина Турции составляет 2 м 51 см. Он начал быстро расти в подростковом возрасте, врачи попытались это остановить и сделали ему в 15 лет серьезную операцию. Это помогло только отчасти.

Кесен признается, что уже привык к своим габаритам, но они доставляют ему неудобства.

Мужчина уже был женат на женщине ростом 175 см, но недавно пара развелась.

Кесен рассказал в эфире шоу о своих пожеланиях к невесте: "Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми".