В Армении ограбили дом экс-генпрокурора, обвиняемого в крупных взятках

18 декабря неизвестные проникли в один из домов, расположенных в Арагацотнской области Армении, и украли оттуда дорогостоящие алкогольные напитки и сувениры.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дом находится в селе Бюракан и принадлежит бывшему генеральному прокурору, экс-главе Следственного комитета Армении Агвану Овсепяну. Отмечается, что в дом проникли через окно, применив спецсредства.

О краже в полицию сообщил один из работников, обслуживающих дом. В Следственном комитете Армении готовятся материалы по делу.

Напомним, что в сентябре специальная следственная служба Армении сообщила о задержании Овсепяна. По данным ССС, Овсепян в указанный период получил взятку в особо крупных размерах - 190.000.000 драмов (около $400 тыс), путем мошенничества совершил хищение имущества в особо крупных размерах (800 млн драмов - $1,9 млн).

Бывшему генпрокурору Армении предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах (1,299 млрд драмов - $2,6 млн), а также в мошенничестве, получении взятки.