https://news.day.az/world/1418164.html В России 17 детей получили химические ожоги
В России 17 детей получили химические ожоги
В российском городе Улан-Удэ в Бурятии 17 детей получили химические ожоги после купания в бассейне в одном из местных спа-комплексов. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Об этом сообщают российские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
У детей диагностировали химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи. По одной из версий, такое могло произойти из-за повышенной концентрации в воде дезинфицирующих веществ.
Специалисты взяли пробы из бассейна для экспертизы. Правоохранители проводят проверку.
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