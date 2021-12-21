В России 17 детей получили химические ожоги

В российском городе Улан-Удэ в Бурятии 17 детей получили химические ожоги после купания в бассейне в одном из местных спа-комплексов. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Об этом сообщают российские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

У детей диагностировали химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи. По одной из версий, такое могло произойти из-за повышенной концентрации в воде дезинфицирующих веществ.

Специалисты взяли пробы из бассейна для экспертизы. Правоохранители проводят проверку.