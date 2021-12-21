ВОЗ советует пересмотреть планы на праздники

Всемирная организация здравоохранения призвала людей по возможности пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от варианта коронавируса "омикрон", который стремительно распространяется по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. - Лучше отменить празднование сейчас и сделать это потом, чем сейчас отпраздновать и потом горевать".

По его словам, новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей.

"В настоящее время есть устойчивые подтверждения того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее варианта "дельта", и привитые или переболевшие люди с высокой долей вероятности могут вновь заразиться", - сказал он.

Глава ВОЗ также сообщил, что количество смертей от COVID-19 в этом году превышает число смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Власти США заявили, что вариант "омикрон" уже стал доминантным в США - им заразились три четверти от общего числа.