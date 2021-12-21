Бангладеш купит у Китая 20 млн доз вакцины от коронавируса

Правительство Бангладеш закупит около 20 млн доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm. Как сообщает во вторник газета Daily Star, препараты начнут поступать в страну с начала 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Для покупки китайской вакцины Бангладеш использует $153 млн из кредита на сумму в $940 млн, полученного ранее от Азиатского банка развития в рамках его программы "Азиатско-тихоокеанский механизм доступа к вакцинам".

Программа массовой вакцинации началась в Бангладеш 7 февраля этого года с прививок жителей в возрасте 65 лет и старше с использованием вакцины, производимой Индийским институтом сыворотки. К настоящему времени одну дозу вакцины от коронавируса в Бангладеш получили свыше 8,7 млн человек, две дозы - 4,4 млн жителей.

По последним данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш с начала пандемии составило 1,58 млн. Количество летальных исходов достигло 28 050.