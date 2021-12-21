В Финляндии запустили третий блок АЭС "Олкилуото"

Третий блок АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии запущен рано утром во вторник. Об этом сообщила компания - оператор станции Teollisuuden Voima (TVO), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Реактор АЭС "Олкилуото-3" запущен. Это был исторический момент. В Финляндии в последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию более 40 лет назад, а в Европе - около 15 лет назад. После начала регулярной выработки станция будет поставлять порядка 14% от общего объема электроэнергии Финляндии", - говорится в сообщении.

Мощность станции будут повышать постепенно, выработка электричества начнется в январе на мощности 30%, начало регулярного производства запланировано на июнь. Центр ядерной и радиационной безопасности Финляндии выдал разрешение на запуск реактора АЭС "Олкилуото-3" на прошлой неделе.

7 марта 2019 года финское правительство выдало лицензию на эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3". Изначально планировалось, что АЭС будет введена в строй еще в 2009 году, однако из-за целого ряда технических и финансовых проблем ее сдача переносилась.

Два существующих энергоблока АЭС "Олкилуото", на которых установлены реакторы кипящего типа, производят более 16% потребляемой Финляндией электроэнергии. АЭС играет важную роль в обеспечении электроэнергией целлюлозно-бумажных комбинатов страны.

Реактор EPR третьего поколения с водой под давлением разработан компанией Areva на основании франко-германской программы научно-технического сотрудничества. По контракту, подписанному с Финляндией, строительство энергоблока "Олкилуото-3" мощностью 1 600 МВт было начато франко-германским строительным консорциумом Areva - Siemens ("Арева - Сименс") в 2005 году. Согласно данным AFP, начальная стоимость АЭС в €3 млрд возросла более чем втрое и составила €10,5 млрд.