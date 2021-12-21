В Китае из-за вспышки COVID начали масштабное тестирование населения

Власти китайского города Сиань (провинция Шэньси) во вторник начали тестировать на коронавирус миллионы его жителей в связи с угрозой более масштабного распространения COVID-19 в преддверии сезона праздничных поездок, передают западные СМИ, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

По данным прессы, в Сиане, где проживают около 13 млн человек, во вторник выявили 42 новых случая коронавируса. Таким образом, согласно данным провинциальной комиссии здравоохранения, за декабрь количество диагностированных заражений возросло с 9 до 91.

Более того, как отмечают СМИ, в городе закрыли школы и крупные развлекательные учреждения. Власти призывают жителей избегать крупных скоплений людей.