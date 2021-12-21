Арктические холода нагрянули в Москву

Арктические холода сковали Москву и Подмосковье. Прямо сейчас жители региона переживают так называемое полярное вторжение. Температура воздуха резко обрушилась с минус 5 до минус 17 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причем из-за сильного ветра ощущается еще морознее.

Пик придется на середину недели. Синоптики обещают до минус 20, а ночью даже до минус 30. И это рекордные декабрьские заморозки за последние 40 лет в столице.

Североатлантический циклон накрывает и юг страны - в Сочи впервые за эту зиму выпал снег. А вот, пожалуй, самые живописные снегопады можно увидеть на Сахалине. Туристы специально едут на остров, чтобы сделать фото с заледеневшим китайским сухогрузом, который штормом выбросило на мель две недели назад. На борту находилось 12 членов экипажа, никто не пострадал.