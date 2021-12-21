Около десяти машин рыбаков "утонули" на реке в Приморье

Около десяти машин рыбаков на реке Артемовке в Приморье ушли под лед, обошлось без пострадавших, заявили в региональном управлении МЧС РФ.

Больше десяти машин стоят на растаявшем льду. Вода практически доходит до кузовов. Ее уже по колено, и если ударят заморозки, то автомобили не уедут.

"Жертв нет. Автомобили "утонули". Мы в очередной раз напоминаем рыбакам об опасности выхода и выезда на тонкий лед", - заявил представитель ведомства.

На данный момент в Приморье температурные колебания и воздух прогревается до минус 3 - 0 градусов. Поэтому любители "тихой охоты" активизировались и выходят или выезжают порыбачить. Спасатели регулярно проводят рейды с напоминанием о том, что выходить на тонкий лед опасно.