В России устроили погоню со стрельбой за амурским тигром

Эксперты охотнадзора и центра "Амурский тигр" проводят проверку видео, на котором двое мужчин гонятся за амурским тигром на машине, а потом стреляют вслед краснокнижному животному.

Недавно в Сети появилось видео, на котором мужчины едут вслед за редким тигром. Когда животное решило убежать в лес, один из мужчин начал стрелять ему вслед. Местные СМИ уточнили, что происшествие могло произойти в селе Мельничное.

Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что, судя по видео, это точно не населенный пункт, поэтому действия мужчин не поддаются логическому объяснению.

"Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали все - следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район", - сообщил он.

В приморском охотнадзоре также подтвердили, что проверка проводится, а на месте уже работают специалисты.