Кораблекрушение у берегов Мадагаскара

У северо-восточного побережья Мадагаскара затонуло судно. Погибли не менее 17 человек, свыше 60 пропали без вести, сообщает Синьхуа во вторник, 21 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Судно, на борту которого находилось порядка 130 пассажиров, вышло утром 20 декабря из Антанамбе и направилось в Соаньерана-Ивонго. По пути в машинное отделение начала поступать вода, после чего судно затонуло", - говорится в сообщении.

Спасатели в ходе поисковой операции обнаружили 17 тел погибших. Свыше 40 человек спасены, более 60 числятся пропавшими без вести.

Как заявили в государственном портовом управлении, затонувшее грузовое судно не имело лицензии на перевозку пассажиров.