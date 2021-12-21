Коронавирус в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 907 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, соотносится со значениями начала октября, когда Россия приблизилась к новому эпидемическому подъему заболеваемости, который последовал за периодом спада в августе - сентябре. В настоящий момент наблюдается практически ежедневное снижение уровня после ноябрьских максимумов: во вторник выявлено на 1 115 заражений меньше, чем в понедельник, накануне сообщалось о 27 022 случаях.

Санкт-Петербург вышел в лидеры среди регионов РФ по приросту новых заболевших, здесь на сутки выявили 2 075 новых случаев COVID-19, в Москве 1 906 заражений, это минимум с 15 сентября, в Московской области - 1 811.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 027 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 80, в Петербурге - 66, в Подмосковье - 50.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 267 тыс. 719 случаев коронавирусной инфекции, 299 249 умерших и 9 млн 55 тыс. 199 выписанных, в том числе 40 219 пациентов были выписаны за последние сутки.